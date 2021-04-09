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الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الزمالك في قمة الدوري

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أصبحت فرص الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضئيلة في اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل الجاري، واقترب علي معلول من الغياب عن تلك المباراة بسبب عدم اكتمال شفاؤه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن علي معلول خرج من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب حاجته بعض الوقت حتى يتعافى بشكل تام من الإصابة التي تسببت في حرمانه من المشاركة في المباريات لفترة طويلة.

وأكد المصدر، أن موسيماني استقر على استبعاد علي معلول خلال الفترة المقبلة، في ظل تخوفه من استعجال الدفع به فتتجدد إصابته، خاصة وأنه قطع شوطًا كبيرًا من إنهاء برنامجه التأهيلي.

ويخشى موسيماني من تفاقم إصابة علي معلول حال التسرع بالدفع به في مباراة القمة فتتكرر الإصابة، كما حدث في استعجال الدفع به قبل مباراة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.

  

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