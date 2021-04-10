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لقاء الرئيس التونسي وعزاء لبريطانيا.. أبرز أنشطة السيسي على مدار اليوم

السبت 10/أبريل/2021 - 05:01 ص
السيسي والرئيس التونسي
السيسي والرئيس التونسي
محمد عوده
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شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، نشاطا مكثفا، على المستوى العربي والأجنبي.

في البداية، بعث الرئيس السيسي برقية عزاء إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، في وفاة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة، كما استقبل الرئيس السيسي نظيره التونسي، الذي يجري زيارة رسمية لمصر، تستمر 3 أيام.

الرئيس السيسي ينعي الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تعزية، إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، في وفاة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث، ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم.

وكان قصر باكنجهام، قد أعلن يوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن 99 عاما.

وقال القصر، في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق إدنبره".

وأضاف البيان: "توفى صباح اليوم فى قلعة وندسور، ستصدر المزيد من التفاصيل فى الوقت المناسب".

وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس فى جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه".

وقررت الملكة إليزابيث الثانية، الدخول في حالة حداد تستمر 8 أيام، على زوجها.

وبعد الأيام الثمانية، ستستمر البلاد في حالة حداد رسمية، لمدة 10 أيام، حيث ستنزل الأعلام إلى منتصف السارية، كما سيكون هناك حداد لمدة 30 يوما، من قبل العائلة المالكة، حيث سيظهر الحرس الملكي بشريط أسود على أذرعتهم خلال المدة.

ومن المتوقع أن يظهر عناصر العائلة المالكة بالأزياء السوداء، في الأسابيع القادمة، حدادا على الأمير فيليب.

السيسي يستقبل نظيره التونسي بالقاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر يوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يحل ضيفا عزيزا علي مصر، في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقر أن يتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية، يوم السبت، بقصر الاتحادية، كما أنه من المقرر أن تتناول القمة التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصا على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

كانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت في بيان، أنه بدعوة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 أبريل الحالي.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصرـ بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

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