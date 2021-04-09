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باحثة في الشأن الإفريقي: إقليم تيجراي يعانى من النزاعات وآبي أحمد ولايته منتهية (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت سحر غراب، الباحثة في الشأن الأفريقي، إن إقليم تيجراي الإثيوبي يعاني من عدة نزاعات وهو ما له أثر كبير على تغيير الاستراتيجيات والآراء الخاصة بسد النهضة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا تضم 9 أقاليم فيدرالية وأكبر أقليم فيدرالي هي جماعة الأورومو والتي ينتمي إليها آبي أحمد رئيس وزراء إثيبوبيا.

وكشفت الباحثة في الشأن الأفريقي، أن إثيوبيا تعاني من عدة صراعات كبيرة في أكثر من جبهة داخلية، موضحة أن آبي أحمد رئيس وزراء منتهية ولايته، وكان من المفترض إقامة انتخابات في العام الماضي وتم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

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