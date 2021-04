بنك أوف أمريكا :576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الماضية

كشفت بيانات تدفقات أسبوعية من Bank of America الجمعة 9 أبريل أن المستثمرين ضخوا أموالا في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الفائتة تزيد عما تلقته السوق في الاثني عشر عاما الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم.



وقال Bank of America إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، مما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الاثني عشر عاما الماضية.



وقال Bank of America، استنادا إلى مخصصات العملاء للأصول، إن 63.6% من الأموال، وهي نسبة قياسية، اُستثمرت في الأسهم، و18.5% في الدين و11.6%في النقد.



لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، علاوة على ما يقرب من 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.