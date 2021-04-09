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وزير الأوقاف: أخذ لقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم
الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:07 م
محمود الجلاد
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أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أخذ لقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم المفروض في رمضان كما أنه لا يبطل صوم النوافل أو التطوع في غير رمضان، ولا يؤثر في صحة أي منهما على الإطلاق، فهو داخل في باب حُقن التداوي المشروعة التي لا تبطل الصوم ولا تعد من المفطرات.
واضاف أنه لايوجد أي حرج في أخذ اللقاح حَقْنًا في نهار رمضان ونسال الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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