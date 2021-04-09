تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري والقنوات الناقلة









يحل فريق برشلونة الكروي الأول، ضيفًا على نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.





موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة، على أرضية ملعب استاد ألفريدو دي ستيفانو، غدًا السبت الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويدار كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في الدوري الإسباني، تحت قيادة حكم الساحة خيسوس خيل مانزانو.





ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني





وتذاع المباراة على قناتي "bein sports 1 premium"، و "bein sports 1"، بتعليق رؤوف خليف.



