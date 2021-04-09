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الترجي يعلن غياب نجم جديد عن مواجهة المولودية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى نادي الترجي التونسي صدمة قوية بعد إعلانه  غياب نجم خط الوسط بالفريق، فوسيني كوليبالي، عن مواجهة الفريق أمام نظيره مولودية الجزائر، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي عبر موقع التواصل الاجتماعي: "يغيب فوسيني كوليبالي عن مباراة الغد ضد مولودية الجزائر بعد أن أثبتت تحاليل الكوفيد أنه إيجابي... تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

وضمن الترجي التونسي التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهته مع ضيفه مولودية الجزائر غدا السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم إلى جانبهما نادي الزمالك وتونجيث السنغالي.

وفي المقابل يسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على تونجيت السنغالي مع خسارة المولودية على يد الترجي في رادس، كي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.


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