ضبط شخص أنشأ شبكة توزيع للإنترنت غير شرعية بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن المنوفیة والجھات المعنیة من ضبط أحد الأشخاص – مقیم بدائرة مركز شرطة بركة السبع، لقیامھ بإنشاء منظومة إتصالات غیر شرعیة لخدمات الإنترنت والإعلان عنھا وتقدیم خدماتھا للمواطنین دون الحصول على ترخیص من الجھات المعنیة، وتقاضى مبالغ مالیة شھریة منھم بالمخالفة للقانون.



وبتفتیش مسكنھ عثر على كافة الأجھزة المعدة الراغبین مقابل مبلغ مالى، وبمواجھة المذكور إعترف بقیامھ بإنشاء تلك الشبكة وتوزیع خدمة الإنترنت وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.