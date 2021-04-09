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محافظ أسوان: إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطواني

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة التدخل الفوري لحل مشكلة تعطل محطة الصرف الصحى بقرية العطواني التابعة لمركز ومدينة إدفو تم تركيب طلمبة الرفع الجديدة بالمحطة وإعادة تشغيلها بالكفاءة المطلوبة مرة أخرى، وبالتوازى جارى شفط تراكمات المياه المتبقية من داخل المدرسة ومركز الشباب من خلال طلمبات ومعدات الحماية المدنية،


وكان محافظ أسوان قد تدخل لحل هذه المشكلة بشكل نهائي عقب ورود إستغاثات من أهالى القرية عن حدوث إنهيار جزئى وكلى لعدد من المنازل نتيجة لغرقهم بالمياه عقب تعطل المحطة،

كما تم الدفع بسيارات لشفط المياه، بالإضافة إلى حصر الأضرار الواقعة على المواطنين حيث ستقوم إدارة الشئون الاجتماعية بالرديسية بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة مع إدراج المنازل المضارة ضمن خطة حياة كريمة.
محافظ أسوان: إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطواني
محافظ أسوان: إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطواني
محافظ أسوان: إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطواني
محافظ أسوان: إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطواني
محافظ أسوان: إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطواني
محافظ أسوان: إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطواني

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