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متخصص في علم الفيروسات: هناك تخبط في توزيع لقاح كورونا بالعالم (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور يحيى مكي، المتخصص في علوم الفيروسات، إن الكل يعاني من جائحة فيروس كورونا، وعندما وصلنا للقاح كورونا لم يكن التوزيع عادلًا.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول الغنية تقوم بتصنيع اللقاح لشعبها فقط، وليس لتوزيعه على باقي الدول، لافتًا إلى أن هناك أزمة حقيقية في توزيع اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية تدرك ذلك.

وتابع: "كنا ننتظر أن يكون هناك جانب متساوي بين الدول الغنية والفقيرة في الوصول إلى لقاح كورونا"، مستكملًا: "نحن في تخبط، وحتى الدول الأوروبية بها عدم توازن في توزيع اللقاحات".

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