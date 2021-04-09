عبر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن عميق امتنانه بعد الإشادة الكبيرة من مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا، لعمله قبل مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت.



ووصف الأرجنتيني بيلسا، الذي أعاد ليدز يونايتد لدوري الأضواء هذا الموسم بعد غياب 16 عاماً، غوارديولا بالساحر، وقال إنه حاول محاكاة أسلوب لعب المدرب الإسباني دون جدوى.



ورد غوارديولا، الذي أشاد في السابق بالمدرب بيلسا وقال إنه كان من أعظم الشخصيات التي ألهمته للفوز بألقاب كثيرة خلال مسيرته العامرة، الجميل للمدرب الأرجنتيني.



وقال: "أنا ممتن كثيراً لهذه الإشادة، إنه منافس كبير ويمكن أن يفعل ما يحلو له أمامنا إذا تأثرت كثيراً بهذه الكلمات، إنه شخص صادق جداً وأكن له دوماً احتراماً وحباً كبيراً، لا أشعر أني أستحق كل هذه الإشادة لأنه يوجد شخص واحد فقط يمكنه معرفة سر طريقة لعبنا، إنه بيلسا".



وقدم ليدز، الذي يشتهر بطريقة لعبه الهجومية، مباراة قوية أمام سيتي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وفرض عليه التعادل 1-1.



وتوقع غوارديولا، الذي يحتاج فريقه إلى 11 نقطة من آخر 7 مباريات له ليحسم اللقب، مواجهة صعبة أخرى غداً السبت.