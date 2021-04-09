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5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التأثيرات المتوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وتابع خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حصة مصر من مياه النيل كاملة 55 مليار متر مكعب سنويا ومصر دولة شبه صحراوية، الأمطار فيها نادرة والمياه الجوفية غير متجددة، وتقع على أعماق بعيدة.

وأضاف أنه في المقابل حصة إثيوبيا من مياه النيل فقط 150 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه الجوفية، وهي مياه متجددة وتقع على عمق يتراوح ين 5 إلى 20 مترا فقط.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري عن أن التأثيرات المتوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة ستكون كالتالي: "حدوث عجز مائي يبلغ 123 مترا مكعبا على مدار 10 سنوات بواقع 12.5 مليار متر مكعب سنويا وانخفاض منسوب السد العالي بمقدار 16 مترًا".

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مصر ستتكبد خسائر اقتصادية تتمثل في انخفاض توليد الكهرباء من السد العالي، بما يعادل 275 مليون دولار سنويا مع تقليص مساحة الأراضي المزروعة بما يعادل 279 مليون دولار سنويا، ومعاناة مصر لسنوات في الجفاف والممكن أن يكون لها تأثيرات أكبر على مصر اقتصاديا ومائيا.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لا تريد الهيمنة على نهر النيل، وتعاونت منذ البداية في كافة مشروعات التنمية في أفريقيا، كما أن مصر لم تعارض استكمال مشروع سد النهضة، لكن مصر تسعى للاستخدام العادل لمياه النيل، ومراعاة أنه مصدر المياه العذبة الوحيد بالنسبة لها، وتريد الاحتكام لمبادئ القانون الدولي المنظمة للأنهار العابرة للحدود.



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