محمد العرابي: هناك بعض القوى بدأت تتفهم الموقف المصري والسوداني (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن المرحلة الحالية دقيقة بشأن أزمة سد النهضة، وتحتاج لقدر كبير من الحكمة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مارست الصبر الطويل في مفاوضات ملف سد النهضة، وبدأت بمعادلة صادقة وحكيمة وهي الحق في الحياة والحق في التنمية.



وأكد محمد العرابي، أن السلوك الإثيوبي نزع من هذه المعادلة فكرة الحق في التنمية، وحول الأمر من التنمية إلى قدر من العداء والتسلط لمصر والسودان.



وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يمارس أي دور ينم عن خطورة الموقف، أو يدل على وجود موقف خطر يزيد التوتر والاشتعال في منطقة القرن الأفريقي.



وأردف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن هناك بعض القوى والأصوات بدأت تتفهم الموقف المصري والسوداني، لافتا إلى أهمية وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، ما يتطلب تحركا دبلوماسيا قويا.



وأضاف أن قوة الردع المصرية السودانية يجب أن تكون ظاهرة للعالم كله، حتى يشعر الجميع أن هناك جدية وحاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة سد النهضة في المرحلة المقبلة.

