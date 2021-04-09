القبض على زوج يستقطب الرجال للزواج من زوجته بالقليوبية



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا بقيام زوجين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق استخدامهما أساليب احتيالية، تمثلت في إنشاء الزوج حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج المجني عليهم من رواد الموقع، ونشر إعلانات ترويجية للراغبين في الزواج من أصحاب الفئات العمرية المتقدمة، وإرسال صور خاصة بزوجته، وتحديد موعد للمقابلة وقيامهما بلقاء المجني عليهم، وإقناعهم بموافقتها على الزواج منها، الأمر الذي يمكنهما من الحصول على مبالغ مالية نظير إنهاء متطلبات الزواج، والنصب على المجني عليهم وعدم إتمام الزواج.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة لضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع وتولت النيابة التحقيق.

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، القبض على زوجين لتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما، لاستدراج الرجال بحجة الزواج من زوجته، نظير مبالغ مالية لإتمام الزواج، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.