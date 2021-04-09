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نجم الإسماعيلي يغيب 3 أسابيع للإصابة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أثبتت الأشعة تعرض حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلى لتمزق حاد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى لقاء المصرى الأخير والذى على إثره تم استبداله فى الشوط الثانى ،وذلك حسب تصريحات الجهاز الطبى للفريق.

هذا ومن المقرر أن يغيب اللاعب الأعسر عن صفوف الفريق لمدة لاتقل عن 20 يوما ، قبيل الانتظام بالتدريبات الجماعية من جديد.

ونجح اللاعب القادم من طلائع الجيش على سبيل الإعارة فى التألق بشكل لافت للنظر بقميص الدراويش وبات احد عناصر القوام الأساسى فى فترة قصيرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى في الجولة 19 أولى جولات الدور الثاني بمسابقة الدوري العام في يوم 1 من الشهر المقبل، و أختتم الدراويش الدور الأول برصيد 14 نقطة بالمركز 17.

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