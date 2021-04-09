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السعودية تصرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الربع الأول من 2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
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أنهت وزارة المالية السعودية إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021.

 

وبلغت المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال، في الفترة نفسها، وفق تغريدة للوزارة على حسابها في "تويتر".

 

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

 

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

 

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وأضاف أن الحكومة ستعرض دعماً يشمل قروضاً ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.

 

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن الأسبوع الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

 

وقال ولي العهد السعودي إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى عام 2030، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

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