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"الصلح الآخير".. حكاية انتحار رجل شنقاً في جنش المروحة بالوراق

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أيام وليالي طوال عاشها رجل أربعيني العمر، بمفرده داخل شقته المتوسطة المساحة، بالحي الشعبي، بمنطقة الوراق، شمالي محافظة الجيزة، بعد مشاجرته مع زوجته، ومغادرتها "عش الزوجية"، ومن ثم التوجه إلى مسكن أسرتها، ورفقتها أطفالهما.


مكث الزوج صاحب الـ 47 عامًا، داخل مسكنه ليله كنهاره، يتعاطى المخدرات وخاصًا الاستروكس المخدر، حتى تدخل كبار عائلتي الزوجين، للصلح بينهما.. " إحنا نعمل قعدة صلح، ونصلح الخلافات بينهم علشان العيال يتربوا وسط أبوهم وأمهم".


لكن الخلافات بين الزوجين كادت أن تمنع العيش بينهما مرة أخرى، وحينها أسودت الدنيا أمام أعين الزوج، وقرر التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه.


عقد الأربعيني على تنفيذ خطته، ويوم الواقعة حال تواجده بمفرده، أحضر حبل وشنق نفسه في جنش المروحة بصالة الشقة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، دون أن يجد من يحاول إنقاذه.


وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل داخل شقته بنطاق القسم.


تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن انتحار الرجل المعثور على جثته، بسبب وجود خلافات بينه وبين زوجته، وعدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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