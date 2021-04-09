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ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستقبل ملعب استاد القاهرة الدولي، المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنافسه تونجيث السنغالي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك بنظيره تونجيث السنغالي، غدًا السبت الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري، عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار على تونجيث السنغالي للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع فوز الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر.

ترتيب مجموعة الزمالك:

1- الترجي برصيد 10 نقاط
2- مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط
3- الزمالك برصيد 5 نقاط
4- تونجيث السنغالي برصيد 4 نقاط

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