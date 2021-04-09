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بيريز يعلن الترشح لرئاسة ريال مدريد لفترة رئاسية جديدة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:01 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، اليوم الجمعة، عن ترشح رئيسه فلورنتينو بيريز لولاية رئاسية أخرى، في الانتخابات المقررة في يوليو المقبل.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي
"ترشح بيريز لولاية رئاسية جديدة وذلك عقب انتهاء المجمع الانتخابي، بتواجد كل من "خوان راؤول كاستيلانوس تاراجو، ولورنزو ألفاريز مارتين، بالإضافة إلى ألفريدو ريفويلتا دي لا بوينتي".
وسيتم تنصيب بيريز مرة أخرى كرئيس لنادي ريال مدريد في حال عدم تقدم مرشح جديد لرئاسة النادي في الفترة المقبلة، عن طريق التزكية.
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