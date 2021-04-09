الأجانب يسجلون صافي بيع 6 مليون جنيه بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 1.84 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.9 %و العرب على 6.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 6.110 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 8.51 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد

الصفقات.

و الجدير بالذكر أن الأجانب سجلو صافي بيع بنحو 2.510 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 9.301 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.