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الأجانب يسجلون صافي بيع 6 مليون جنيه بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:07 م
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سجلت تعاملات المصريين نسبة 1.84 %من إجمالى التعاملات على الأسهم
المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة
2.9 %و العرب على 6.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي بيع
بقيمة 6.110 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 8.51 مليون جنيه و ذلك
بعد استبعاد
الصفقات.
و الجدير بالذكر أن الأجانب سجلو صافي بيع بنحو 2.510 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 9.301 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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