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علي الحجار: قدمت 3000 أغنية خلال مسيرتي.. وغير نادم على أي عمل

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المطرب الكبير علي الحجار، إنه قدم 3000 أغنية على مدار 45 سنة خلال مسيرته الفنية، مشيرا إلى أنه غير نادم على أي عمل قدمه خلال مسيرته.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لم يجارِ الموجة، ولم يستطع أحد ابتزازه لتقدم عمل لا يليق بتاريخه.

وتابع: "وأنا صغير كنت أشتري تمثال لشكوكو، والثمن كان زجاجة فارغة، ووقتها شكوكو اتعمله تماثيل مش أم كلثوم، فمش كل اللى بيلمع دهب، ومش شرط كل من هو مشهور أو غني يكون هو الأحسن، والأحسن من وجهة نظري الباقيات الصالحات".

ولفت "الحجار"، إلى أنه أنشأ مدرسة لتعليم الغناء والموسيقى، واكتشف أكثر من 30 موهبة الفترة الأخيرة، منوها أنه كتب بوست عبر صفحته لاكتشاف مواهب جديدة فتقدم له أكثر من 2000 موهبة، وأصواتهم جميعا رائعة.

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