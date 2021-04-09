علي الحجار: قدمت 3000 أغنية خلال مسيرتي.. وغير نادم على أي عمل

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علي الحجار: قدمت 3000 أغنية خلال مسيرتي.. وغير نادم على أي عمل
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:47 م
داليا الحسين
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قال المطرب الكبير علي الحجار، إنه قدم 3000 أغنية على مدار 45 سنة خلال مسيرته الفنية، مشيرا إلى أنه غير نادم على أي عمل قدمه خلال مسيرته.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لم يجارِ الموجة، ولم يستطع أحد ابتزازه لتقدم عمل لا يليق بتاريخه.
وتابع: "وأنا صغير كنت أشتري تمثال لشكوكو، والثمن كان زجاجة فارغة، ووقتها شكوكو اتعمله تماثيل مش أم كلثوم، فمش كل اللى بيلمع دهب، ومش شرط كل من هو مشهور أو غني يكون هو الأحسن، والأحسن من وجهة نظري الباقيات الصالحات".
ولفت "الحجار"، إلى أنه أنشأ مدرسة لتعليم الغناء والموسيقى، واكتشف أكثر من 30 موهبة الفترة الأخيرة، منوها أنه كتب بوست عبر صفحته لاكتشاف مواهب جديدة فتقدم له أكثر من 2000 موهبة، وأصواتهم جميعا رائعة.
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