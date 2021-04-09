علي الحجار: "الأبنودي قالي من أمنيات حياتي أشتغل معاك"

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علي الحجار: "الأبنودي قالي من أمنيات حياتي أشتغل معاك"
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:58 م
داليا الحسين
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قال المطرب الكبير علي الحجار، إنه يؤمن أن ربنا يرسم لكل شخص طريقه، ولكن كل شخص معه عقل أيضًا، مشيرا إلى أن ربنا رسم له الطريق الذي سيمشي فيه، واختار له نمط معين من الغناء لم يستطع تغييره.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بدأ مسيرته الفنية بغناء تتر مسلسل "الأيام"، لافتا إلى أنه بدأ حياته بغناء كلمات عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وصلاح جاهين، ولذلك قرر وقتها ألا يغني إلا كلمات من شعراء كبار أمثال هؤلاء الشعراء.
وتابع: "الأبنودي قال من أمنيات حياتي اشتغل مع علي الحجار"، منوها أنه سعيد بمسيرته الفنية الكبيرة، وبتعامله مع شعراء وملحنين كبار على مدار تاريخه الفني.
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