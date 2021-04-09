علي الحجار: "الأبنودي قالي من أمنيات حياتي أشتغل معاك"



قال المطرب الكبير علي الحجار، إنه يؤمن أن ربنا يرسم لكل شخص طريقه، ولكن كل شخص معه عقل أيضًا، مشيرا إلى أن ربنا رسم له الطريق الذي سيمشي فيه، واختار له نمط معين من الغناء لم يستطع تغييره.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه بدأ مسيرته الفنية بغناء تتر مسلسل "الأيام"، لافتا إلى أنه بدأ حياته بغناء كلمات عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وصلاح جاهين، ولذلك قرر وقتها ألا يغني إلا كلمات من شعراء كبار أمثال هؤلاء الشعراء.



وتابع: "الأبنودي قال من أمنيات حياتي اشتغل مع علي الحجار"، منوها أنه سعيد بمسيرته الفنية الكبيرة، وبتعامله مع شعراء وملحنين كبار على مدار تاريخه الفني.