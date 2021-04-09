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كشف ملابسات سرقة مليون جنيه من مسؤول بإحدى الشركات بأكتوبر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات سرقة مليون جنيه من مسؤول بإحدى شركات الشحن وآخرين، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من 3 أشخاص (مدير علاقات بإحدى شركات الشحن، موظف بإحدى شركات الأمن الخاصة، سائق) بإتفاق الأول مع الثاني على إستبدال مبلغ مالي قدره مليون جنيه، خاص بالشركة محل عمل الأول لعملة "الدولار الأمريكي" بسعر أقل من سعر الصرف الحالي، وإعادة بيعه بالسعر الرسمي للإستفاده بفارق السعر لنفسه وتواصله مع الثالث، وحال تقابلهم جميعًا بدائرة القسم فوجئوا بسيارة ميكروباص ترجل منها مجهولون إستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المالي، وفروا هاربين.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص، من بينهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتس القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة وأمكن ضبط 7 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إنتحال صفة رجال شرطة عقب إستدراج راغبي إستبدال العملات الأجنبية بأقل من سعر الصرف، والإستيلاء على المبلغ المالي.

وبإرشادهم أمكن ضبط السيارات المستخدمة في الواقعة، وضبط مبلغ مالي وإيصال تحويل مبالغ مالية من أحد المتهمين إلى آخر، بلغ إجماليها أكثر من 800 ألف جنيه، وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقي المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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