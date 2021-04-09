8.11 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 8.11 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 752,2 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية .

وكانت قد بلغت إجمالي قيم التداول الأسبوع السابق قدرها 8.15 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 799,2 مليون ورقة منفذة على 185 ألف عملية .

و قد استحوذت الأسهم على 34.55 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.44 % خلال الأسبوع.