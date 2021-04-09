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8.11 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع  الماضي  نحو 8.11 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 752,2 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية .

وكانت قد بلغت إجمالي قيم  التداول الأسبوع السابق قدرها 8.15 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 799,2 مليون ورقة منفذة على 185 ألف عملية .

و قد استحوذت الأسهم على 34.55 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.44 % خلال الأسبوع.

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