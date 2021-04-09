Advertisements

الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تغيير حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، غداً السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في الجولة الـ30 ممن الدوري الإسباني لكرة القدم.

أوضحت اللجنة أن الحكم خيسوس مانزالو، سيدير مباراة الكلاسيكو بدلاً من أنطونيو ماتيو لاهوز، لتعرضه لإصابة عضلية خلال إجرائه تدريبات.

ويأتي تغيير لاهوز بعدما تم الإعلان، أمس الخميس، عن اختياره لإدارة مباراة الكلاسيكو.

أخبار تهمك

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على زوج يستقطب الرجال للزواج من زوجته بالقليوبية

منذ ساعة و 10 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ ساعتين

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كومان يُهاجم كلوب بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 5 ساعات

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

07:45 م

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج