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الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:32 م
وكالات
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تغيير حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، غداً السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في الجولة الـ30 ممن الدوري الإسباني لكرة القدم.
أوضحت اللجنة أن الحكم خيسوس مانزالو، سيدير مباراة الكلاسيكو بدلاً من أنطونيو ماتيو لاهوز، لتعرضه لإصابة عضلية خلال إجرائه تدريبات.
ويأتي تغيير لاهوز بعدما تم الإعلان، أمس الخميس، عن اختياره لإدارة مباراة الكلاسيكو.
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