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مدير الكلية الحربية عن الطلاب: "فخور بهم.. وسيعملون على أحدث وحدات بحرية بالعالم"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي، مدير الكلية البحرية، التحية لأولياء أمور الطلاب بالكلية، قائلا: "بطمنكم على أولادكم، وهما أمانة عندنا".

وأشار "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، "هنرجع أولادكم أبطال، وتشوفوا الناتج بنفسكم"، لافتا إلى انه فخور بطلاب الكلية البحرية، حيث أنهم عناصر منتقاه بدقة.


ونصح مدير الكلية البحرية، طلاب الكلية الالتزام بالانضباط العسكري، والعلم، منوها بأنهم سيعملون على أحدث وحدات بحرية في العالم بعد تخرجهم، ولا يوجد وقت لإضاعته، معلقا: "انا فخور بهم".

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