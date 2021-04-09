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شريف إكرامي يقترب من دكة الاحتياط في بيراميدز

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طالبت إدارة نادي بيراميدز من  الأرجنتينى أروابارينا، المدير الفنى للفريق، إجراء تعديلات فى مركز حراسة المرمى، بسبب الأخطاء التي يرتكبها شريف إكرامي حارس مرمي الفريق السماوي. 


وأشارت مصادر مقربة من جهاز الكرة بفريق بيراميدز النية فى حصول شريف إكرامى على بعض الوقت للراحة للتواجد على دكة البدلاء خلال المواجهات المحلية والإفريقية المقبلة، والدفع بالحارس البديل أحمد الشناوى ومنحه الفرصة بشكل تدريجى فى الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباريات.

يذكر أن  شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، قد فرض نفسه على مركز حراسة المرمى بالفريق، على حساب أحمد الشناوى، فى الوقت الذى دخل خلاله المهدى سليمان فى خلافات كثيرة مع الإدارة.

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