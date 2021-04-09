علي الحجار: تلقيت تهديدات كثيرة بالقتل بعد أغنية "احنا شعب وانتو شعب"

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علي الحجار: تلقيت تهديدات كثيرة بالقتل بعد أغنية "احنا شعب وانتو شعب"
الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:32 م
داليا الحسين
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قال الفنان والمطرب الكبير علي الحجار، إنه تعرض لمشكلات كبيرة بعد غنائه أغنية " احنا شعب وانتو شعب"، موضحا أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد هذه الأغنية.
وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه بعد هذه الأغنية، كان من المفترض ان يحيي حفل في الجزائر، وفوجئ بتهديدات كثيرة على صفحته على الفيسبوك من إخوان الجزائر بالقتل.
وواصل أنه تم استقباله بسيارتين مدرعتين بالسلاح لحمايته في الجزائر، موضحا انه لم يهتز بعد هذه الاغنية إطلاق، ولكن عندما هاجمه الإخوان واتهموه بالكفر بسبب عبارة ليكوا رب ولينا رب، فاضطر لسؤال بعض المشايخ عن هذه العبارة، ولكن الشيخ خالد الجندي، استشهد له بعدة مواضع في سورة يوسف، جاءت فيها كلمة رب بمعنى الصاحب أو السيد وليس الإله.
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