Advertisements

علي الحجار: تلقيت تهديدات كثيرة بالقتل بعد أغنية "احنا شعب وانتو شعب"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الفنان والمطرب الكبير علي الحجار، إنه تعرض لمشكلات كبيرة بعد غنائه أغنية " احنا شعب وانتو شعب"، موضحا أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد هذه الأغنية.

وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه بعد هذه الأغنية، كان من المفترض ان يحيي حفل في الجزائر، وفوجئ بتهديدات كثيرة على صفحته على الفيسبوك من إخوان الجزائر بالقتل.

وواصل أنه تم استقباله بسيارتين مدرعتين بالسلاح لحمايته في الجزائر، موضحا انه لم يهتز بعد هذه الاغنية إطلاق، ولكن عندما هاجمه الإخوان واتهموه بالكفر بسبب عبارة ليكوا رب ولينا رب، فاضطر لسؤال بعض المشايخ عن هذه العبارة، ولكن الشيخ خالد الجندي، استشهد له بعدة مواضع في سورة يوسف، جاءت فيها كلمة رب بمعنى الصاحب أو السيد وليس الإله.

أخبار تهمك

القبض على زوج يستقطب الرجال للزواج من زوجته بالقليوبية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ 8 دقائق

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - غضب نجم الأهلي عقب استبداله أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج