علي الحجار: تلقيت تهديدات كثيرة بالقتل بعد أغنية "احنا شعب وانتو شعب"



قال الفنان والمطرب الكبير علي الحجار، إنه تعرض لمشكلات كبيرة بعد غنائه أغنية " احنا شعب وانتو شعب"، موضحا أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد هذه الأغنية.



وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه بعد هذه الأغنية، كان من المفترض ان يحيي حفل في الجزائر، وفوجئ بتهديدات كثيرة على صفحته على الفيسبوك من إخوان الجزائر بالقتل.



وواصل أنه تم استقباله بسيارتين مدرعتين بالسلاح لحمايته في الجزائر، موضحا انه لم يهتز بعد هذه الاغنية إطلاق، ولكن عندما هاجمه الإخوان واتهموه بالكفر بسبب عبارة ليكوا رب ولينا رب، فاضطر لسؤال بعض المشايخ عن هذه العبارة، ولكن الشيخ خالد الجندي، استشهد له بعدة مواضع في سورة يوسف، جاءت فيها كلمة رب بمعنى الصاحب أو السيد وليس الإله.