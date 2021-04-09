البورصة المصرية تخسر 10 مليار جنيه في اسبوع

حققت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حقق رأسمالها السوقي انخفاضا بنسبة 1.5% إلى 642.4 مليار جنيه خاسرا نحو 10.2 مليار جنيه.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 3.3%، فاقداً نحو 351 نقطة إلى مستوى 10303 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 6.8% فاقداً نحو 137 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 2013 نقطة إلى نحو 1876 نقطة. و انخفض مؤشر “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 5.7% فاقداً نحو 169 نقطة بعدما نزل من مستوى 2963 نقطة إلى نحو 2794 نقطة.