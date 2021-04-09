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إبراهيم عيسى: إنتاج 30 مسلسل لعرضهم في رمضان شئ يتجاوز العقل

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن شهر رمضان ينتصر على كل الأحداث حتى في وجود فترات الأوبئة والأزمات، مشيرا إلى ان المشاهد ينجذب للكثير من الأعمال الدرامية لمتابعتها في رمضان، وأننا نمتلك صناعة عريقة في الدراما والسينما وهناك ثروة وكنوز، إذ أن صُناع الدراما ثروة قومية، إلا أننا غير قادرين على استغلالها في إنتاج عمل درامي قوي وانتاج درامي صالحة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الجهود التي يتم بذلها في صناعة الدراما، إلا أنه ليس هناك مبيعات كبيرة خارجيًا، مقرا أن إنتاج الدراما المصرية طريقة متخلفة ولا تصنع عمل مُتقن أو متراكم، وبها أخطاء كبيرة في الإنتاج، مشددًا على أن شكل المسلسل الدرامي التقليدي سيُقضى عليه في هذا العام من رمضان.

وأشار إلى أن هناك 30 مسلسل سيعرض في رمضان 2021، بما يُقدر بـ900 ساعة تلفزيونية، هذا شئ يتجاوز المنطق والعقل، قائلا "هذا إنتاج لا يحدث في أي دولة، وضد الفن والإبداع والتجارة والاقتصاد، والمسلسلات العظيمة التي تم إنتاجها قديمًا وتعيش إلى الآن كانت بـ15 حلقة فقط، والإنتاج الدرامي لا يخلد والمسلسلات أقرب إلى روح الفشار".

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