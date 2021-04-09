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عاجل.. إصابة قرية تضرب نجم الأهلي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:44 م
علي نبوي
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تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام ضيفه سيمبا التنزاني.
وفي الدقيقة 42 سقط جونيور أجاي على أرضية الملعب متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية ليغادر اللقاء ويحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له.
ويتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف مهاجم الفريق.
ويواجه الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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