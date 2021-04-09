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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على سيمبا التنزاني بهدف "شريف"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول متقدما على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقين حيث استمرت فترة جث النبض لمدة 10 دقائق ولم تشهد أي خطورة على أي مرمى وانحصر اللعب في وسط الملعب.

أول الهجمات الخطيرة للنادي الأهلي كانت في الدقيقة 12 بعدما تلقى محمد شريف تمريرة طولية من عمرو السولية ليسددها مهاجم الفريق الأحمر لكن كرته علت عارضة إيتشي مانولا حارس مرمى الضيوف.

وانطلق أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 21 من الناحية اليمنى وراوغ أكثر من لاعب من فريق سيمبا التنزاني ومرر تمريرة عرضية متقنة على رأس محمد شريف الذي سددها لكنها مرت بسنتيمترات قليلة على القائم الأيمن لمانولا حارس مرمى فريق سيمبا.

وشتت دفاع فريق سيمبا الكرة في الدقيقة 24 لتصل إلى أحمد رمضان بيكهام الذي أطلق تسديدة قوية لكن كرته علت عارضة مانولات وتضيع فرصة أخرى للفريق الأحمر من أجل التسجيل.

ورد فريق سيمبا التنزاني في الدقيقة 27 بانطلاقه من كابومبي من الناحية اليمنى لكن تمريرته العرضية أمسكها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أن تصل لتشاما.

وفي الدقيقة 28 وصلت الكرة إلى رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء ليسددها مدافع الفريق الأحمر لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيسر لإيتشي مانولا حارس مرمى الفريق التنزاني.

وتسلم ميني كاجيري الكرة في الدقيقة 29 ضرب بها دفاعات الأهلي لكن محمد الشناوي خرج من مرماه ليغلق المساحة على المهاجم الدولي الرواندي ويفسد المحاولة الهجومية لسيمبا.

وفي الدقيقة 32 مرر محمد مجدي أفشة الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها محمد شريف لترتطم بحارس مرمى سيمبا التنزاني وتصل مرة أخرى لمهاجم الأهلي الذي وضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للفريق الأحمر في اللقاء.

بعد هدف الأهلي الأول استمرت سيطرة الأهلي على مجريات الشوط حيث انطلق أيمن أشرف من الناحية اليسرى وراوغ مدافع سيمبا التنزاني ويسدد الكرة ليتصدى لها مانولا حارس المرمى ويُبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه ليحبط محاولة هجومية أخرى لرجال المدرب بيتسو موسيماني.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق اضطر النيجيري جونيور أجاي لمغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ليحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

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سيمبا الأهلي أجايي

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