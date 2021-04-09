أزهري: "لو مناعتك ضعيفة أو عندك مرض مزمن افطر في رمضان"

قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، إن وقت أذان المغرب هو الموعد المناسب للإفطار، ولا داعي للتأخير، منوهًا بأنه يجب على المصريين في المحافظات مراعاة فروق التوقيت عند الإفطار.



وأكد "تركي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المناعة في زمن الوباء هي رأس مال الإنسان.



وتابع: "لو مناعتك كويسة صوم، لو مناعتك ضعيفة أو عندك مرض مزمن افطر على طول، والطبيب هو الذي يحدد ذلك".

