Advertisements

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة.

وأعلن سامي قمصان المدرب العام للفريق في تصريحات اليوم، أن معلول سوف يحتاج لما يقرب من 5 أسابيع من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

جاءت تصريحات المدرب العام، لتؤكد خروج اللاعب التونسي من مواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري، المرتقبة يوم 18 أبريل من الشهر الجاري.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته خلف سيمبا التنزاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي معلول دوري أبطال أفريقيا الأهلي

أخبار تهمك

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 7 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - غضب نجم الأهلي عقب استبداله أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة الا ربع

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ 10 دقائق

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على زوج يستقطب الرجال للزواج من زوجته بالقليوبية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

بايرن ميونخ يعلن مدة غياب نجمه

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج