تعرف على مدة غياب نجم الأهلي





وأعلن سامي قمصان المدرب العام للفريق في تصريحات اليوم، أن معلول سوف يحتاج لما يقرب من 5 أسابيع من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.





جاءت تصريحات المدرب العام، لتؤكد خروج اللاعب التونسي من مواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري، المرتقبة يوم 18 أبريل من الشهر الجاري.





يذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته خلف سيمبا التنزاني.

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة.