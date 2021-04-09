الأمير هاري عن وفاة زوج الملكة إليزابيث الثانية: "سوف نفتقدك كثيرا"

نشر دوق مقاطعة ساسكس البريطانية الأمير هاري، رسالة على الموقع الخاص به أشاد فيها بالأمير فيليب دوق إدنبرة زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي، في وقت سابق اليوم الجمعة.





وقالت الرسالة الموجهة للأمير، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم: "شكرًا لك على خدمتك.. سوف نفتقدك كثيرا".





يُشار إلى أن هناك أنباءً متضاربة حول مشاركة الأمير هاري في جنازة جده الأمير فيليب في المملكة المتحدة من عدمه، حيث إنها ستكون أول عودة له إلى بريطانيا منذ أن ترك العائلة الملكية وأقام في الولايات المتحدة.





هذا وكان قد رحل عن عالمنا الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، صباح اليوم الجمعة، وتوالت برقيات التعزية من مختلف أنحاء العالم.





الجدير بالذكر أنه في الـ16 من مارس الماضي، غادر الأمير فيليب، المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهراً متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.





كما اعتزل الأمير فيليب، الحياة العامة في شهر أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في عام 1952، حيث اكتفي بمرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.





ومن جانبها، قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية وإن جثمانه سيسجى في قلعة "وندسور"، قبل إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج.





وستكون مراسيم دفن الأمير فيليب، محصورة ضمن عدد معين من الأشخاص، وطلبت السلطات عدم محاولة المشاركة في المراسم بسبب الجائحة.





وجاء في بيان الكلية، "تمت مراجعة ترتيبات الجنازة في ضوء الظروف السائدة الناشئة عن جائحة "كوفيد-19"، ومع الأسف نطلب ألا يحاول المواطنون حضور أو المشاركة في أي من الأحداث التي تتعلق بالجنازة".



