عاجل.. الكشف عن مدي خطورة إصابة نجم الأهلي

اشتكى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام نظيره سيمبا التنزاني.





ولم يتمكن اللاعب النيجيري من استكمال اللقاء حيث تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أجبره على مغادرة الملعب في الدقيقة 42.





وحل طاهر محمد طاهر بديلا لجونيور أجاي في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.