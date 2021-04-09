سيميوني يُجري تغييرات موسعة على تشكيل أتلتيكو مدريد

استقر دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، متصدر الليجا، على الدفع بخوسيه ماريا خيمينيز في مركز قلب الدفاع، مكان فيليبي مونتيرو خلال مباراته المقبلة أمام ريال بيتيس.

وسيجري "التشولو" على الأرجح 5 تغييرات مقارنة بمباراة إشبيلية الأخيرة، التي خسرها فريقه بهدف نظيف.





ومن المتوقع ظهور خماسي أتلتيكو، سافيتش (كان يعاني من مشكلات بالجهاز الهضمي)، وكاراسكو (أنهى عقوبة الإيقاف)، وهيكتور هيريرا، والمهاجمين كوريا وجواو فيلكس (تعافى من كدمة في الكاحل).





وينتظر أن يدفع سيميوني في المباراة التي ستقام الأحد في معقل بيتيس "بينيتو فيامارين"، بتشكيل مكون من:





"يان أوبلاك، كيران تريبييه، ستيفان سافيتش، خيمينيز، ماريو إيرموسو، يانيك كاراسكو، توماس ليمار، هيكتور هيريرا، كوكي ريسوريكسيون، أنخل كوريا، جواو فيلكس".



