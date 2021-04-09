Advertisements

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين بالسعودية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة- أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

أخبار تهمك

الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

منذ 43 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة قرية تضرب نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على زوج يستقطب الرجال للزواج من زوجته بالقليوبية

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 19 ساعة

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قرية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج