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"سقيا الماء" توزع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
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وزعت مؤسسة "سقيا الماء" الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كراتين رمضان على الأسر غير القادرة والأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم؛ وتستهدف المؤسسة توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية تعمل على توفيرها لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان.

وقالت ميرفت عبده، رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للمؤسسة الخيرية، إنهم اختاروا الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات؛ حيث تهدف إلى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي شهر رمضان المعظم.

وأضافت أن المؤسسة تسعى هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية، والتى لا يمكن الوصول إليها، موضحة أن المؤسسة وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظات المختلفة لكي تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به المؤسسة؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مناخ ملائم لهم يمكنهم من العيش بحرية وكرامة؛ وتفعيلاً للدور المجتمعي الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تبني المبادرات والأنشطة الخيرية.
سقيا الماء توزع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة
سقيا الماء توزع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة
سقيا الماء توزع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة
سقيا الماء توزع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة

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