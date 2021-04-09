Advertisements

عاجل - الأشعة تحدد حجم إصابة نجم الأهلي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يُجري النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه اليوم أمام ضيفه سيمبا التنزاني.

وكان أجاي قد غادر مباراة فريقه اليوم أمام سيمبا التنزاني في الدقيقة 43 متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية ليحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له.

ويواجه الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة  السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي التأهل للدور المقبل من البطولة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

أخبار تهمك

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. هاني الناظر يصدم المتعافين من كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة قرية تضرب نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

منذ 40 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على زوج يستقطب الرجال للزواج من زوجته بالقليوبية

منذ ساعة و 28 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قرية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج