عاجل - الأشعة تحدد حجم إصابة نجم الأهلي

يُجري النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه اليوم أمام ضيفه سيمبا التنزاني.





وكان أجاي قد غادر مباراة فريقه اليوم أمام سيمبا التنزاني في الدقيقة 43 متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية ليحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له.





ويواجه الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وضمن الأهلي التأهل للدور المقبل من البطولة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.



