بسمة وهبة تعود لقناة المحور بـ "العرافة" في رمضان



تتزين شاشة قناة المحور بمضمون وشكل جديد في شهر رمضان هذا العام، وخريطة برامجية متميزة ومتنوعة، تلبى رغبات المشاهد المصرى والعربى، حيث يقدم الاعلامى أسامة كمال وجبة رمضانية متنوعة من اهم الاحداث والقضايا على الساحة المصرية والعربية والعالمية ببرنامج ٩٠ دقيقة.



كما يقدم الإعلامى طارق علام برنامج " هدية الرئيس " الذى يقدم جوائز يومية بقيمة ٢٠٠ الف جنيه خلال شهر رمضان.



و تقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج " العرافه "، وهو برنامج حوارى جرئ تستضيف ٣٠ ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والاعلام، لتكشف العرافة عن اسرار وكواليس تذاع لأول مرة.



و يقدم الإعلامى محمد هشام برنامج " إطمن "، يستهدف بناء شخصية الانسان وجعله عنصرا فعالا فى المجتمع، من خلال رحلة مبهرة في أعماق النفس الإنسانية على اختلاف طبائعها وأخلاقها في أسلوب سردي يعتمد على الإثارة والإفادة.



و تقدم الشيف عظيمة برنامج " مطبخ عظيمة "، الذى يقدم اشهى الاكلات والوصفات من المطبخ المصرى والعربى، واهم العادات الغذائية خلال الشهر الكريم.



و يقدم الاعلامى محمد على خير برنامج " المصرى افندى " الذى يتناول اهم الاحداث والاخبار السياسية والاجتماعية.