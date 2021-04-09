أزهري ينصح مرضى الربو بالإفطار في رمضان

نصح الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، مرضى الربو بأن يفطروا في شهر رمضان في ظل جائحة كورونا.



وأكد "تركي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، أنه إذا أفطر شخص بطلب من الطبيب فله أجر الصائم مرتين.



كما أشار العالم الأزهري، إلى أن بعض العلماء قالوا إن ليلة القدر يمكن أن تكون في أي يوم من أيام رمضان، وليس شرطًا أن تكون في العشر الأواخر فقط.

