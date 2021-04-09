اتحاد جدة يقهر الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي

حقق اتحاد جدة فوزًا غاليًا على حساب ضيفه الهلال بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 25 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف الاتحاد في شوط المباراة الأول، وسجل هدفه الأول البديل عبدالمحسن فلاته في الدقيقة 26، وقبل نهاية الشوط أضاف هدفه الثاني عن طريق المدافع سعود عبدالحميد في الدقيقة 45، كما شهد اللقاء إلغاء حكم المباراة هدف ثالث للاتحاد بداعي لمسة اليد على اللاعب فهد المولد.