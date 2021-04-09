تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات

الشؤون القانونية: خطأ إداري ولا يؤثر على الانتخابات

رئيس اللجنة: القرار صحيح والطعن حق لأي زميل



في سابقة غريبة وخطيرة، أدرجت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اسم/ أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ، بكشوف المرشحين، ليصبح المرشح رقم 56، وذلك يوم 4 مارس الماضي، على الرغم من أنه ليس مقيدًا بكشوف الجمعية العمومية للنقابة، وأنه لم يحصل على حكم محكمة بذلك.



وكتبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في كشوف المرشحين، أنه أُدرج اسمه "بحكم قضائي"، وذلك على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري حكمت يوم الأربعاء 3 مارس بقبول دعوى "فايز" شكلًا، ورفض الطلب المُقدم منه بإدراج اسمه في كشوف المرشحين والناخبين.





وقالت المحكمة في حكمها، إن أوراق الدعوى جائت خالية من قيد المذكور بجدول المشتغلين بالنقابة، وإن العبرة بتوافر شروط الترشح وقت صدور قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات، وبالتالي عدم أحقية الزميل في إدراج اسمه بكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للنقابة عام 2021.



وأدرجت اللجنة المشرفة على الانتخابات اسمه في كشوف المرشحين، على الرغم من أنه لم يتقدم بأوراق ترشحه خلال الفترة المُحددة لذلك، وعدم قيده بجداول النقابة من الأساس، وبرغم رفض دعوته القضائية بإدراجه، مما يُعد مطعنًا يُبطل العملية الانتخابية برمتها.



وكان قد حصل "فايز" على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإدراج اسمه بكشوف المرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي انعقدت عام 2019، بناءً على حكم سابق بقيده بجدول المشتغلين عام 2014، وهو ما نفذّته اللجنة المشرفة على الانتخابات آنذاك، برئاسة جمال عبدالرحيم، وأدرجت اسمه بالكشوف في نفس اليوم الذي حصل فيه على حكم المحكمة.