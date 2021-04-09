التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية





تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.





وأكد التحالف العربي أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا تعد جرائم حرب.





وشدد على أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.





وقبلها بساعات تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.





وذكر التحالف في بيان اليوم الجمعة، أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا الحوثية تعد جرائم حرب.





وأكد أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.





وشدد التحالف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



