Advertisements

ألفريدو دي ستيفانو.. الملعب رقم 18 الذي يستضيف كلاسيكو الأرض

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
سيكون ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب رقم 18 الذي يستضيف "الكلاسيكو" الإسباني الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة غداً السبت، في مواجهة الصراع من أجل صدارة "الليغا"، وذلك عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها الألماني يورغن كلوب، للملعب الذي كان شاهداً على تتويج الفريق "الملكي" بلقب الدوري الـ34 له.



وجاءت كلمات كلوب، التي لاقت ردة فعل كبيرة من العالم أجمع وحتى دفاعاً من مدرب الغريم الأزلي لـ"الميرينغي" الهولندي رونالد كومان، قبل مواجهة "الكلاسيكو" غير المسبوقة بين الفريقين.



وقال المدرب الألماني عقب تلقيه 3 أهداف على الملعب الجديد للفريق "الملكي" البديل لملعب سانتياغو برنابيو الذي يتم تجديده "هذا ملعب تدريبات، الأمر يبدو كأننا قمنا بزيارة مانشستر يونايتد ولعبنا على ملعب التدريب الخاص بهم، على الأقل ملعب أنفيلد هو ملعب حقيقي".



في تاريخ مواجهات "الكلاسيكو" -التي بدأت عام 1902- أول مكان استضاف هذه المباراة لم يكن ملعباً لكرة القدم مثل الملاعب الحالية، فقد أقيمت أول مواجهة بين الفريقين خلال بطولة تم تنظيمها في مضمار السباق في مدريد في 13 مايو (أيار) من عام 1902 احتفالاً بتنصيب ألفونسو الثالث عشر ملكاً لإسبانيا وكان اسما الفريقين مختلفاً حينها، حيث كان اسم "الميرينغي" حينها مدريد فوتبول كلوب، وخسر بنتيجة 1-3 أمام فريق فوتبول كلوب برشلونة.



وكانت أول زيارة للفريق "الملكي" إلى برشلونة -وفقاً لتقرير نشره البلاوغرانا- على ملعب كايي مونتانير الذي استضاف مباراة ودية في عام 1906 ثم أول مباراة رسمية بينهما في نصف نهائي كأس الملك في عام 1916.



ومنذ ذلك الحين أصبح كامبو دي لا إندوستريا هو ملعب البرسا لمدة 23 عاماً واستضاف 10 مواجهات "كلاسيكو" كانت جميعها ودية وشهدت 7 انتصارات للفريق الكاتالوني و3 تعادلات.
 
بينما كان أودونيل هو ملعب ريال مدريد حينها والذي شهد أول انتصار له في بطولة كأس الملك واستضاف 3 مباريات كلاسيكو لم يخسر الفريق الملكي في أي منها.

كما استضاف ملعب ديليثياس دي سرقسطة مواجهتين وديتين بين الفريقين في عام 1922 قبل أن يصبح (تشامارتين) هو ملعب ريال مدريد لمدة 20 عاماً، وكان يتسع لـ22 ألف و500 مشجع.

وأقيم أول كلاسيكو في تاريخ الليغا بين الفريقين في 17 فبراير (شباط) عام 1929 على ملعب دي ليس كورتس وانتهى بفوز الفريق المدريدي بنتيجة 2-1 وفي وجود 20 ألف مشجع.

وأثناء تشييد ملعب سانتياغو برنابيو، استضاف ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد مواجهتي كلاسيكو في الليغا، ومنذ عام 1948 أصبح البرنابيو هو الملعب الرسمي للميرينغي واستضاف 98 كلاسيكو بينهما ليكون أكثر الملاعب استضافة لمواجهات الكلاسيكو حتى هذه اللحظة.

وما بين الليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني وكأس الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية، شهد البرنابيو 50 انتصاراً للفريق الملكي مقابل 22 تعادلاً و26 فوزاً لبرشلونة.

وعلى الجانب الآخر، أصبح كامب نو الملعب الرئيسي للبلاوغرانا منذ عام 1958 ومنذ ذلك الحين استضاف 87 كلاسيكو بين الفريقين، كما استضاف ملعب ميستايا 4 نهائيات لكأس الملك بين الغريمين الكبيرين، واحتضن أيضاً ملعب فيسينتي كالديرون مباراة ولا روماريدا دي سرقسطة مباراة.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - غضب نجم الأهلي عقب استبداله أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة الا ربع

القبض على زوج يستقطب الرجال للزواج من زوجته بالقليوبية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 7 ساعات

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 4 ساعات

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ 10 دقائق

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج