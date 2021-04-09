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إبراهيم عيسى: موكب نقل المومياوات حقق صدى عالمي لمصر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المشهد العظيم الذي شاهدناه في حفل نقل المومياوات الملكية ومدى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه، يرسخ الاقتناع بأن نُدرك بان الفن لو إتيح له الوقت والإمكانيات سيكون عبقري ويحقق صدى لنا في كل العالم.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موكب نقل المومياوات حقق صدى لمصر عالميًا ووضعنا في قلب مواطني العالم، كما أنه لحظة انتصار وفخر بسبب عملنا الفني في نقل المومياوات، حيث إنهم أثبتوا أن هذا كنز مصر وبترول الدولة.

وعلى جانب آخر، أنتقد ابراهيم عيسى المسئول أو المنتج الذي يظهر أسمه على أعمال درامية كثيرة خلال موسم رمضان، متابعًا: "أزاي قدر يتابع الأعمال دي كلها.. سوبرمان وخارق".

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