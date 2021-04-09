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رحلة الأمير فيليب.. أمير يوناني وشاهد على متغيرات كونية ورفيق وحبيب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الأمير فيليب شخصية أيقونية للعائلة الملكية، وشهد حروب ساخنة وباردة وتحولات للعالم كله، موضحًا أنه أنسحب من الحياة العامة نتيجة تدهور حالته الصحية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإنسانية تدمع في أوروبا لوفاة الأمير فيليب؛ لانه تاريخ مضى وشهد تحولات الكون كله، قائلا: "وفاته تُودع قصة حب لزوج الملكة، وسيرة طويلة من الحياة السياسية التي تجعل هناك وداع ذات تقدير ورومانسية".

وتابع: "وفاة الأمير فيليب كانت في سن الـ99 عام، وأنه أيقونة الملكية في العالم كله، كما أنه تخلى عن عرش والده كأمير يوناني إلى تزوجه من ملكة إنجلترا".

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