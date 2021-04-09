شوبير يهاجم اتحاد الكرة.. تعرف على التفاصيل

هاجم أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، قرارات اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد إعلانهم تعيين البرتغالي نيلو فينجادا، مديرا فنيا للاتحاد.





ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هو بجد راتب فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة الجديد حيبقى 65 ألف دولار يعني مليون جنيه وأصلا مش حيعمل حاجه يا بلاش والله".





يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن تعيين البرتغالي نيلو فينجادا مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، وذكر بيان الاتحاد أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، وأحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي اللجنة، قد عقدوا جلسة تفاوض مع فينجادا في أحد فنادق القاهرة أمس الخميس.



