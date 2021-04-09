المفتي: بعض المذاهب ترى صلاة التراويح في المنازل أولى (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن بعض المذاهب تقول إن صلاة التراويح في المنزل أولى خاصة مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الالتزام بالمؤسسات المتخصصة وما تحدده من إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.



وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية أن صلاة التراويح بها من السعة الكثير والكثير فهناك بعض المذاهب الفقهية تقول إن صلاة التراويح في الأوقات العادية يسمح بصلاتها في المنزل لأنها تنير المنازل.

